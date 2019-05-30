Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar yurt içinde de devam ederken denizlerimizde de tatbikatlar sürüyor.

TCG Bartın Korveti'nden yerli ve milli UMTAŞ füzesi ile yapılan atışta ALBATROS-K Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu.

Türkiye havada ve karada terörle mücadelesini sürdürürken denizlerde de yeni füzelerimiz de deneniyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntülerde, denizlerimizde yapılan tatbikat görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve millî L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta “ALBATROS-K” Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber