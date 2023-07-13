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Türkiye
DHA-AA 13.07.2023 20:32

Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniği

İstanbul Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını aktardı.

Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniği

Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.  

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kokunun, toplantı öncesinde yapıldığı belirtilen ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.

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