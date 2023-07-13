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Türkiye
AA 13.07.2023 20:22

Drift yapan sürücü kazaya neden oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu, 22 bin lira da ceza uygulandı.

Drift yapan sürücü kazaya neden oldu
[AA (Arşiv)]

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde otomobiliyle seyreden U.K, drift yaparken Osman Yıldırım idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü U.K. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyeti alındı ve 22 bin lira ceza kesildi

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen U.K'nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu, 22 bin lira idari para cezası verildi.

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Drift Sakarya
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