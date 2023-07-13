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Türkiye
İHA 13.07.2023 19:14

Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Arnavutköy’de oto elektrik tamirhanesinde bir işçi kamyoneti tamir etmek için altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı. Olayda kimse yaralanmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde bulunan bir oto elektrik tamirhanesinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi.

Bir tamirci, marş dinamosunu takmak için kamyonetin altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı.

Tamircinin refleksi ve araç şoförünün hızla araca binerek frene basması sonucu, herhangi bir yaralanma olmadan kaza atlatıldı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

“Tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı”

Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Normalde şanzıman da bir cıvata düştü diye aracın altına girdim. Benim marşla bir alakam yoktu. Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Normalde aracın hiçbir şekilde çalışmaması gerek. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı. Ben 27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müşteri yanımdaydı o araca fırladı ve durdurdu ben ve biraderim buradaydık. Araç durmasaydı duvara çarpardı kendiliğinden stop ederdi." 

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Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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