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Türkiye
DHA 13.07.2023 19:29

İstanbul'da metro arızalandı, yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası meydana geldi. Metrodaki yolcular tahliye edildi. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da metro arızalandı, yolcular tahliye edildi

Yıldız-Mahmutbey Metrosu'nun Nurtepe istasyonunda akşam saatlerinde elektrik arızası meydana geldi. Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başladı.

Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekledi.

Yaşanan arıza nedeniyle Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi. 

 

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