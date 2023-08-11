Yenilenen Saraçoğlu Mahallesi'nde konutlar satışa sunuldu

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın merkezinde konumlanan ve Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni koruma, yenileme ve yaşatma çalışmalarında sona gelindi.

Restorasyon çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 2016 yılında sürecini başlattığı, 79 yıllık milli bir miras olan Saraçoğlu Mahallesi, Türkiye yüzyılında Ankara halkı için yeniden cazibe merkezi oldu.

Aslına uygun olarak restore işlemleri gerçekleşen proje; tescilli yapıları, asırlık anıt ağaçları ve özgün dokusuyla gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Anıt ağaçlar korundu, ek 3 bin ağaç dikildi

Binaların temelinde güçlendirme yapılan ve geçmişine uygun olarak yenilenen proje kapsamında, bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikildi. Tek bir ağacın dahi kaybedilmemesi için titiz çalışmalar yürütülürken, yeşil alan zenginliğini pekiştirecek peyzaj çalışmaları da gerçekleştirildi.

Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapıldı. Bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7 gün 24 saat canlı aktif bir yaşam alanı inşa edildi. Restoranlar, kafeteryalar ve mağazalar bu bölgede tasarlandı. Ayrıca bir gençlik merkezi ve kütüphane yapıldı.

Toplam 44 tescilli bina restore edildi

Yaklaşık 125 bin metrekarelik alanda konumlanan ve Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin özgün örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi'nde 44 tane tescilli bina korunarak aslına uygun bir şekilde yeniden hayata kazandırıldı.

Proje kapsamında tüm altyapılar yenilendi; toplam 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan ve 159 odalı tarihi otel restore edilerek bu önemli milli mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Projede bulunan 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 dubleks ve 6+1 dubleks gibi farklı tiplerdeki 119 konut, Emlak Konut tarafından e-ihale usulüyle satışa sunuldu. Hemen teslim durumundaki daireler için e-ihale süreci 25 Ağustos'a kadar devam edecek.