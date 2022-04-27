Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 01:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı arızalandı
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Seferler Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında henüz bilinmeyen bir nedenle teknik arıza yaşandı.
Arıza ile ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
#MetroDuyuru #M1A— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2022
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacaktır.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki arıza nedeniyle, seferler Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.
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