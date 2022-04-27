Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında henüz bilinmeyen bir nedenle teknik arıza yaşandı.

Arıza ile ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

#MetroDuyuru #M1A

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacaktır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2022

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki arıza nedeniyle, seferler Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.