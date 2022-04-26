Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, arazide yaptıkları aramada 4 farklı noktada toprağa gömülü 4 düdüklü tencere buldu.
Yapılan kontrollerde düdüklü tencerelerde, toplam 80 kilogram el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Patlayıcılar imha edildi.
Etiketler: Bingöl Terörle Mücadele PKK/YPG
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