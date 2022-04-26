Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 2 terör sığınağı daha imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen iki sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri sığınakları kullanılmaz hale getirdi.
Etiketler: Tunceli Terörle Mücadele Eren Operasyonları
Son Haberler
- 22:37
- 22:32
- 22:27
- 22:25
- 22:26
Sıradaki Haber
Munzur Çayı taştı: Bazı işletmelerin bahçesi su altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz