İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Biga ile çevre ilçe ve köylerde tehdit yoluyla para alma, ihaleye girecek olan kişilerden para talep etme, ihalelere girerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkulleri alarak vatandaşları mağdur etme suretiyle çıkar sağlandığını tespit etti.

Zanlıların yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

Çanakkale ve Biga'da farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen Mehmet Güngör, Enver Narçin, M.A., N.G. ve C.G. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bir tabanca, 700 mermi ile çeşitli meblağlarda düzenlenmiş senetlere el konuldu.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra Biga Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden N.G. ve C.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.