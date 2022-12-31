Yılın son gününde yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ülkenin büyük kısmında yağış beklenmiyor ancak Muğla, Aydın ve Çanakkale'de sağanak bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek.

2023'ün ilk günü hava nasıl?

2023 yılının ilk gününde yüksek basınçla birlikte yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava görülecek.

Yeni yılın ilk günü de yurt genelinde kar beklenmiyor. Hava sıcaklığı iç ve kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde de sis etkili.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma ihtimaline karşı sürücüleri uyardı.

3 büyükşehirde de yeni yılın ilk günü hava güneşli olacak. Termometreler Ankara'da 8, İstanbul'da 14, İzmir'de ise 18 dereceyi gösterecek.