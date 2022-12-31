Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 04:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ücret nedeniyle tartıştığı taksiciyi silahla yaraladı
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy'de taksiye binen yolcu, ücret nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi'ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.
Araç Bağdat Caddesi'ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, taksi sürücüsünün bacağına ateş edip kaçtı.
H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı.
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