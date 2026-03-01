Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
TRT Haber 01.03.2026 17:23

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olacak

Yeni haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlıyoruz. Ancak, hafta ortasında Karadeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemle beraber, yurdun iç ve doğusunda sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Yağış, perşembe günü etkisini kaybedecek.

Yurtta hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteorolojinin tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmayan yağış etkili.

İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde sis etkisini sürdürecek. Ancak, hafta ortası Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem gelecek.

Çarşamba günü beklenen yağış; İç Anadolu'nun doğusu,, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de etkili olacak. Yağışın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek. Yağış, perşembe günü etkisini yitirecek.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık haftanın ilk mesai günü 12 derece olacak. Çarşamba günü 8 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da parçalı az bulutlu bir hava hakim. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık seyredecek. Hafta ortasında sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek.

