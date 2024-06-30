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Türkiye
AA 30.06.2024 15:50

Yeni haftada sıcaklık artıyor: Batı ve güney bölgelerinde orman yangını riski

Sıcaklıkların ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla yurdun batı ve güney bölgelerinde orman yangını, kuvvetli yağışlar nedeniyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise sel riski bulunuyor.

Yeni haftada sıcaklık artıyor: Batı ve güney bölgelerinde orman yangını riski

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Yüksel, buna bağlı olarak orman yangınlarının meydana geldiğini söyledi.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın yangınları tetiklediğini vurgulayan Yüksel, "Rüzgarın şiddeti gece saatlerinde etkisini azaltacak. Ancak yarın gün içinde özellikle kıyı Ege'de 40-60 kilometre/saat şeklindeki rüzgar şiddeti, zaman zaman 70-80 kilometre/saate ulaşacak. Maalesef olumsuz şartlar devam edebilir. Yarın akşam saatlerinden sonra rüzgarın hızının, orman yangını olan bölgelerde azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu hafta sıcaklıkların güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğine, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağına işaret eden Yüksel, "İç bölgelerde 29-30 derecede seyreden sıcaklıklar hafta ortasında 35-36 dereceye kadar yükselecek" açıklamasını yaptı.

Kenan Yüksel, "Kıyı Ege ve Akdeniz'de yangın riski mevcut. Hafta ortasında sıcaklıkların artmasıyla daha da geniş alanda orman yangını riski mevcut. Bölgede sıcaklık ve rüzgarın etkili olmasıyla orman yangını riski daha da artıyor" dedi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu için sel uyarısı

Yurt genelinde bu hafta en yüksek sıcaklığın Diyarbakır'da 40 derece olarak beklendiğini, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 38-40 dereceye ulaşacağını söyleyen Yüksek, 3 büyükşehre ilişkin de şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da sıcaklık 30-32 derece, Ankara'da 30 derece olan sıcaklıklar çarşamba günü 36 dereceye çıkacak. İzmir'de hava açık, sıcak ve az bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklıkların, bugün olduğu gibi hafta içerisinde de 35-36 civarında seyretmesini bekliyoruz."

Yüksel, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli yağışların olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar görülebilir." diye konuştu.

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