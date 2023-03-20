Yağışlı hava hafta başında ülkenin batı kesimlerinde etkisini kaybedecek. Ancak çarşamba günü itibarıyla yeni bir yağışlı sistem batıdan yurda giriş yapacak.

Batı bölgelerinde cumaya kadar sürecek yağışlar, yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Afet bölgesinde hava nasıl olacak?

Depremlerin ardından sel felaketi yaşayan bölgede, sağanak yer yer devam edecek. Ancak etkisini yitiren yağışlar nedeniyle su baskını riski azalacak.

Hafta ortasında ise yağış beklenmiyor. Ancak perşembe ve cuma günü yeni bir yağışlı sistem doğu bölgelerini etkisi altına alacak.

Karadeniz Bölgesi için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları Karadeniz Bölgesi için devam edecek.

Samsun, Ordu ve Giresun hattında pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Sel riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta başında İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde don ve buzlanma riski artacak.

Batı ve Orta Akdeniz'in iç kısımlarında başlayan kuvvetli rüzgarın ise etkisini hafta başında da sürdürmesi bekleniyor.