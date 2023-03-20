Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 03:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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