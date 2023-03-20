Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kadın sığınma evinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel tedavi altına alındı.
Kent merkezindeki kadın sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı.
Sıçramanın etkisiyle mutfakta yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğal gazı kesti.
Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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