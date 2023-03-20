Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobille biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille biçerdöver çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.K'nin kullandığı otomobil ilçe çıkışında İ.Y. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Hasibe K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçta bulunan Ş.K. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:00
- 02:50
- 02:22
- 01:55
- 01:35
Sıradaki Haber
Ağrı'da kadın sığınma evinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz