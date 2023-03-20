Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesiyle caddeler su altında kaldı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde, iş yeri ve evler su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.
İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Hatay
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