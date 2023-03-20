İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]