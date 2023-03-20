Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çöp evde yangın: 1 kişi yaralandı
Karabük'te çöplerin biriktirildiği evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında H.Ö'nün oturduğu dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Vücudunda yanıklar oluşan H.Ö, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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