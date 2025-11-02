Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 02.11.2025 17:25

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Pastırma sıcaklarının etkisindeki Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte yeni haftada hava durumu..

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de etkili sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.

Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren Marmara ile kıyı Ege'den başlayarak Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 19 ve İzmir’de ise 24 derece olması bekleniyor.. 

