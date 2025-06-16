Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak devam edecek.

Çarşambadan itibaren hava açacak, batıda sıcaklık yükselecek.

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rüzgar; İzmir, Malatya, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli esecek.

Yarın yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklık çarşambadan itibaren artacak

Çarşambadan itibaren yağış etkisini yitirmeye başlayacak. Hava sıcaklığı ise batıdan başlayarak artacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklığın İzmir'de 33, İstanbul'da 28 ve Başkent'te 25 olacağı ifade ediliyor.