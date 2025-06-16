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Türkiye
TRT Haber 16.06.2025 08:46

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurtta sağanak ve gök gürültülü yağış sürüyor. Salı, doğu ve kuzey kesimlerde yağış var. Çarşambadan itibaren yağış azalacak, hava sıcaklığı batıdan başlayarak artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta yağış beklenmiyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak devam edecek.
Çarşambadan itibaren hava açacak, batıda sıcaklık yükselecek.

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Rüzgar; İzmir, Malatya, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli esecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Sıcaklık çarşambadan itibaren artacak

Çarşambadan itibaren yağış etkisini yitirmeye başlayacak. Hava sıcaklığı ise batıdan başlayarak artacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklığın İzmir'de 33, İstanbul'da 28 ve Başkent'te 25 olacağı ifade ediliyor. 

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