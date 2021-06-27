Yurt genelinde etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakıyor. Termometreler kavurucu sıcakların habercisi gibi.

Antalya oldukça sıcak bir hafta sonu geçiriyor. Turizm başkentinde nem oranının yüzde 30 seviyelerinde seyretmesine rağman hissedilen sıcaklık değeri 40'lı derecelere ulaştı.

"Sıcaklıklarda birkaç derece artış gözlenecek"

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Hafta ortasında sıcaklıklarda birkaç derece artış gözlenecek. Sıcaklıklar ülke genelince mevsim normalleri üzerine çıkacak" dedi.

Üç büyük şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Ankara ve İstanbul'da 30-32, İzmir'de 35-37 dereceler görülecek. Turizm bölgelerinde de beklenti aynı yönde.

Sıcaklıkların artacağını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer 3-4 derecenin üzerinde, hafta ortasında ise yer yer 5-6 derecenin üzerinde hava sıcaklığının gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz."

Deniz suyu sıcaklığı Ege'de 25, Akdeniz'de 26-27 derecelere kadar çıkacak.

Yağışlar ise kuzey kesimlerde kendini göstermeye devam edecek.

"Bu yağışlar dar alanda kısa sürede fazla miktarda yağış bıraktığı için hayatı olumsuz etkiliyor. Bu yağışların hafta boyunca Kuzey kesimlerde çarşamba ve perşembe günü kendisini göstermesini tahmin ediyoruz."