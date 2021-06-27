Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında kalan kısmının rengi değişti.

Çevresine kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu.

Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.