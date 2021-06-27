Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ve 50 işçiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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