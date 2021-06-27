İstanbul'da 8 milyon 601 binden fazla aşı yapıldı
İstanbul'da dün itibarıyla toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. Vali Yerlikaya haberi sosyal medyadan duyurdu. "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için 'haydi aşıya" çağrısı yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından COVID-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık" bilgisini verdi.
#İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2021
26 Haziran itibarıyla
1. doz: 6.179.072
2. doz: 2.422.469
Toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı.
18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325.
%53’e ulaştık.
Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için “HAYDİ AŞIYA” pic.twitter.com/Tnib80m3Q4
Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya" çağrısında bulundu.
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