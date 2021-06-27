İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından COVID-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık" bilgisini verdi.

#İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz devam ediyor.



26 Haziran itibarıyla



1. doz: 6.179.072

2. doz: 2.422.469



Toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı.



18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325.



%53’e ulaştık.



Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için “HAYDİ AŞIYA” pic.twitter.com/Tnib80m3Q4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2021

Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya" çağrısında bulundu.