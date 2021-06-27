AnadoluJet'e ait TK7573 numaralı Trabzon-Ankara seferini yapan uçak, sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan havalandı.

Bir süre sonra uçağa kuş sürüsünün çarpması üzerine pilot, tedbir amacıyla Trabzon Havalimanı'na geri dönmeye karar verdi.

Güvenli şekilde havalimanına inen uçaktaki yolcular, başka bir uçakla Ankara'ya gönderildi.

Gövdesinin birkaç bölümde kuş çarpmasına bağlı izler bulunan uçağın, gerekli kontrollerin yapılması için Trabzon Havalimanı'nda bekletildiği açıklandı.