Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NiZsGinwrE