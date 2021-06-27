Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 12:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
İkisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hâle getirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021
Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NiZsGinwrE
Barış Pınarı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 terörist saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, "Teröre ve teröriste geçit yok" mesajını paylaştı.
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