6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021
Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2'si Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021
Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NiZsGinwrE
Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
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