Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.



Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2'si Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NiZsGinwrE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.