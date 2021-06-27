Sahte kripto para mağduru bir kişi de Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Arkadaşının tavsiyesiyle yurt dışı kaynaklı internet sitesi üzerinden kripto para aldığını zanneden başvurucu, yatırdığı para değer kazandıktan sonra belli kısmını geri çekti.

Bu işlem sonrası siteye güveni artan başvurucu, kripto paranın değerinin artması üzerine paranın tümünü çekmek istedi.

Parasını çekemeyince dolandırıldığını anladı

Parasını çekemeyen başvurucu, siteye tekrar para yatırması gerektiği, aksi halde sitenin bakıma gireceği ve kapanacağına ilişkin bildirim yapılması üzerine dolandırıldığını anladı.

Sitenin sahte kripto para üzerinden yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini öğrenen başvurucu, siteye erişimin iptali istemiyle sulh ceza mahkemesinde dava açtı, ayrıca savcılığa da müracaat etti.

Mağdur, başvurularından sonuç alamayınca KDK'ye şikayette bulundu.