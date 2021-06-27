Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
9 ilde Edirne merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına ilişkin Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 21 şüpheli, ifade işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Etiketler: FETÖ
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