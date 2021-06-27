Yangın, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı ormanlık alanda bir anda alevler yükselemeye başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 28 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

Bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken, yangın kentin bir çok noktasından gözüktü.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.