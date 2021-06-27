Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da lokum balığı iğnelerden böyle kurtarıldı
Antalya’da iki olta iğnesi yutmuş halde denizde dolaşan lokum balığı profesörün dikkati sayesinde kurtarıldı. Lokum balığını su altında misinasından tutarak yakalayan profesör, iğneleri çıkartıp onu doğal yaşamına bıraktı.
Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki olta iğnesi yutmuş halde dolaşan lokum balığını fark etti.
Misinayı tutup balığı eliyle yakalayan Gökoğlu, iğneyi çıkartmak için operasyona başladı.
Başarılı operasyonlarla iğnelerinden kurtulan lokum balığı, tekrar doğal yaşamına bırakıldı.
O anlar ise su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Antalya
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