Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki olta iğnesi yutmuş halde dolaşan lokum balığını fark etti.

Misinayı tutup balığı eliyle yakalayan Gökoğlu, iğneyi çıkartmak için operasyona başladı.

Başarılı operasyonlarla iğnelerinden kurtulan lokum balığı, tekrar doğal yaşamına bırakıldı.

O anlar ise su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.