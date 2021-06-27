Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter Meliha bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Nefes almakta güçlük çeken 1,5 aylık Meliha Derinsu Kayalı, ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.
Bebeğin zatürre nedeniyle solunum güçlüğü çektiğinin belirlenmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi.
112 Hava Ambulansı ile Sivas'a sevk edilen bebek, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
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