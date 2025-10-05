Açık 18.2ºC Ankara
TRT Haber 05.10.2025 17:23

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağış, salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacak.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, yeni haftada serin ve yağmurlu havanın etkisi altına girecek, sıcaklık hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; salı ve çarşamba, iç ve batı kesimlerde yağış beklentisi var.

Yağmur salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı da batı ve iç bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da haftanın ilk günü yağış görülmeyecek. İzmir'de ise akşam saatlerine doğru yağış etkisini gösterecek.

Salı ve çarşamba ise 3 büyükşehirde de sağanak bekleniyor.

Hava Durumu Meteoroloji Yağış İstanbul Ankara İzmir
