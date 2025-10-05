Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, yeni haftada serin ve yağmurlu havanın etkisi altına girecek, sıcaklık hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; salı ve çarşamba, iç ve batı kesimlerde yağış beklentisi var.

Yağmur salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı da batı ve iç bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da haftanın ilk günü yağış görülmeyecek. İzmir'de ise akşam saatlerine doğru yağış etkisini gösterecek.

Salı ve çarşamba ise 3 büyükşehirde de sağanak bekleniyor.