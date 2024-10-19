YEE'nin "Türkçe Her Yerde" platformu milyonlarca kişiye ulaşacak

YEE Başkan Aliy, kurumunun çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aliy, YEE'nin 64 ülkede, 92 ofisle hizmet verdiğini kaydederek, bulundukları ülkelerdeki mevcut ofislerini güçlendirmeye çalıştıklarını ve bulundukları ülkelerde faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini anlattı.

"Öncelikli hedefimiz mevcut yapımızı güçlendirmek ve daha da büyümek çünkü bize çok fazla talep geliyor. Türkiye'nin böyle bir imkanından yararlanmak için dünyanın her tarafından YEE'nin açılması yönünde talepler geliyor." diyen Aliy, kurumunun yeni ofis açma konusunda kontrollü bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Türk kültürüne ilgi duyan insanlara Türk dilini öğreten bir kurumuz"

Aliy, dil öğretmenin aynı zamanda bir kültür tanıtma etkinliği olduğuna işaret ederek, Türk kültürüne ilgi duyan insanlara Türkçe öğrettiklerini söyledi.

"Dil, kültürün en üst çatısıdır. O dili tam anlamıyla bir insanın öğrenmesi için kültürü tanıması gerekir. O dili konuşanların, o dili ana dili olarak konuşanların düşünce yapısını, zihin dünyasını ve kültürünü tanıması gerekir. Bunlar eş zamanlı gitmediğinde biz Türkçe öğreten bir kurs oluruz. Ama biz Türkçe kursu değiliz. Türk kültürünü tanıtan ve bunun yanında da öncelikli olarak Türk kültürüne ilgi duyan insanlara Türk dilini öğreten bir kurumuz." ifadelerini kullanan Aliy, kültürü ve dili eş zamanlı olarak taşımak istediklerini vurguladı.

Aliy, dünyanın birçok noktasında Türk kültürünün diziler üzerinden ilerlediğini ve birçok kişinin dizilerle Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtti.

"2025'te minimum 250 bin öğrenciye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

"Yüz yüze ve çevrim içi kurslarla beraber, bazı bölgeler bildiğiniz gibi savaş bölgeleri, onlar da dahil olmak üzere 130 bini aşkın öğrencimiz var. Hedefimiz 2025'te bu sayıyı en az ikiye katlamak ki zaten o yönde talepler de gelmeye başladı. Yeni yerler açıyoruz ve bu açılışlarla birlikte sayımız artacak. Minimum 250 bin öğrenciye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuşan Aliy, hedeflerinden birinin de YEE'nin kurslarına başvuru yapan öğrencileri dili tam öğrenerek mezun etmek olduğunu vurguladı.

Türkçe eğitim aldıktan sonra ülkesinde önemli pozisyonlara gelen çok sayıda öğrencilerinin olduğunu belirten Aliy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YEE'ye önem verdiğini ve bunu her platformda dile getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla birlikte Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretinde bulunduk. Orada şunu gördük, bu ülkelerdeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan birçok kişi YEE'den ders almışlar. Somut bir örnek verirsek, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın protokol müdürü YEE'den Türkçe öğrenmiş ve biz çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Yine Kültür Bakanlığının iki çevirmeni Türkçeyi YEE'den öğrenmiş ve heyetler arası görüşmelerdeki çevirileri onlar yaptı, bizim mezunlarımız, bu bize gurur verdi."

"Türkçe Her Yerde" platformu kuruluyor

Aliy, dünyanın her yerinden Türkçe öğrenilebilecek çevrim içi bir platform kuracaklarını söyleyerek "Türkçe Her Yerde" platformuyla milyonlarca kişiye ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Lübnan'da İsrail'in saldırıları altında YEE'nin çalışmalarını devam ettirdiklerini, çevrim içi kurslarda öğrenci sayısının iki katına çıktığını vurgulayan Aliy, Beyrut'taki YEE personelinin zor şartlar altında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Aliy, Türk edebiyatındaki önemli eserleri birçok dile çevirme projelerinin de olduğunu ifade etti.