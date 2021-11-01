Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yedigöller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte sararan yapraklar ve doğanın binbir rengi eşsiz manzaralar oluşturuyor. Doğa severlerin ilgi odağı olan park, ziyaretçilerine güzel bir gün yaşatıyor.
Kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlarla çevrili Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar ayının gelmesiyle birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
Parkın içerisinde bulunan ve 7 ayrı gölü çevreleyen ormanlarda sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturuyor.
Doğanın her tonunu barındıran parkte çekilen görüntüler, doğanın tüm düzelliğini gözler önüne serdi.
Yedigöller'e akın eden fotoğraf tutkunları Büyükgöl, Küçükgöl, Deringöl, İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl ve Seringöl’ün etrafında kamp yaparak stres attı.
Son Haberler
- 12:25
- 12:17
- 12:16
- 12:25
- 12:09
Sıradaki Haber
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 7 araç birbirine girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz