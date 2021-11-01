Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da alev alan iki araç küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki ayrı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yanan araçlara ekipler müdahale ederken, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.
Küçükoba ile Esenyurt mahalleleri arasında T.K. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Otomobilin sürücüsü T.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç. araçtan inerek itfaiye ekiplerini çağırdı.
İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yanan otomobili söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Park halindeki araç da alevlere teslim oldu
Demirci-Salihli kara yolu çıkışında bulunan yediemin otoparkı sahibi T. A'ya ait otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı.
Olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Demirci İtfaiye ekipleri, otomobili söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
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