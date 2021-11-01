Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri-Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçe yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 11 kişiyi, ambulanslarla hastanelere sevk etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası Polis
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