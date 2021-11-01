Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 7 araç birbirine girdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, şeritlerin kapanması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Piyalepaşa Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracını sol şeritte durdurdu.
Yolda arızalı aracı gören başka bir otomobilin sürücüsü de yavaşlayarak arızalı aracın arkasında durdu.
[Fotoğraf: DHA]
Uzun araç kuyrukları oluştu
Arkadan gelen bir başka otomobilin sürücüsü de yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü olmak üzere 4 aracın daha karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle caddedeki iki şerit bir süre araç trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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