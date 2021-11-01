Piyalepaşa Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracını sol şeritte durdurdu.

Yolda arızalı aracı gören başka bir otomobilin sürücüsü de yavaşlayarak arızalı aracın arkasında durdu.

[Fotoğraf: DHA]

Uzun araç kuyrukları oluştu

Arkadan gelen bir başka otomobilin sürücüsü de yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü olmak üzere 4 aracın daha karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle caddedeki iki şerit bir süre araç trafiğine kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.