Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmasında bir tırın kaçak makaron taşıdığını tespit etti.

Tırdaki aramada, 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. gözaltına alındı.