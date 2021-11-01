Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir tırdan 3 milyon 210 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir tırda kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmasında bir tırın kaçak makaron taşıdığını tespit etti.
Tırdaki aramada, 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili B.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Makaron Kaçakçılık
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