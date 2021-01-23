İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir yazlıkta kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, çok sayıda kişinin eve giriş çıkış yaptığını belirledi.

Yazlığa operasyon düzenleyen ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, iskambil kağıtları ve kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Evde bulunan 11 kişiye, kumar oynadıkları ve COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 52 bin 855 lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi hakkında da kumar için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

