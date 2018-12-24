Alınan bilgiye göre, Y.E.T, Ç.Ö. ve C.Ş, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sırık Yaylası'na kar manzarası seyretmeye gitti. Araçlarının kara saplanması sonrası mahsur kalan kişiler, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, arazi aracı ile 3 saatte yayla yoluna ulaştı. Mahsur kalan kişiler, AFAD aracına alınarak şehir merkezine getirildi.

AFAD tarafından paylaşılan kurtarma görüntülerinde, mahsur kalan kişilere ulaşma kayıtları yer aldı.

Görüntülerde kişilerden birinin "Allah razı olsun, donduk." demesi ve jandarma görevlisinin "Türk Jandarması, AFAD'ı her zaman böyle vatandaşımızın yardımına koşar." diye cevap vermesi dikkati çekti.

Kaynak: AA