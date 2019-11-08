29 Temmuz'da, Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda, Edebiyat öğretmeni Emre Birsen, trafik ışığı olmayan kontrolsüz yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken, M.K. otomobiliyle durmayarak Birsen'in karşıya geçmesine engel oldu.

Konu uzlaştırma bürosuna taşındı

Birsen'in tepki göstermesi üzerine M.K. aracından inerek Emre Birsen'i itekledi. Bunun üzerine Emre Birsen, otomobilin fotoğrafını çekip darp raporu alarak karakola gitti, M.K. hakkında şikayetçi oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan M.K.'nın suçu, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Hasan Esat Işık, M.K. ve Emre Birsen ile görüşüp uzlaşma teklifinde bulundu.

Yayalara yol veren sürücülere lokum ikram edip teşekkür etti

Işık'ın uzlaşma önerisini kabul eden Emre Birsen, M.K.'nın hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'ndaki yaya geçidinde yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

M.K., Birsen'in teklifini kabul etti ve 30 Ekim'de lokumlarla yaya geçidine giderek yayalar karşıya geçerek araçların durmasını bekledi. M.K., uzlaştırmacı Hasan Esat Işık'ın gözetiminde yaya geçidinde yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne hem lokum ikram etti hem de yayalara yol verdiği için teşekkür etti.

Kaynak: DHA