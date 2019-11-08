İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır-Muş-Bingöl kırsalında 3 bin personel ve 175 komando timinin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki terörle mücadele harekatlarının yanı sıra yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta büyük çaplı "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Bu kapsamda Diyarbakır-Muş-Bingöl kırsalında Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu hayata geçirildi.

Operasyona, 175 komando timi, 3 bin personel, jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat ve güvenlik korucuları katılıyor.

Kıran Operasyonları

Kıran-1-2-3-4 operasyonlarında 2'si gri kategoride olmak üzere 63 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 68 mağara/sığınak imha edildi.

Kaynak: TRT Haber