Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber