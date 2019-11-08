Türkiye
Eski süt fabrikasını içki imalathanesine çevirmişler: 7 ton sahte içki ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 09:11 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:10
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasında yapılan aramada yaklaşık 7 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ sahte içki