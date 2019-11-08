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İzmir'de 8.kattaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi08 Kasım 2019 Cuma 08:48 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 08:47
İzmir'de oturduğu apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonundan düşen makine mühendisi Özgür Yazan, hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan makine mühendisi Özgür Yazan, sigara içmek için çıktığı sırada balkonda dengesini kaybedip düştü.
Zeminde bulunan pide salonuna ait şemsiyeye çarpan Yazgan yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yazgan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA