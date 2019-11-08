Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

234 düzensiz göçmen yakalandı

Keşan, Meriç ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan, Somali, Afganistan, Irak, Pakistan, Filistin ve Suriye uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA