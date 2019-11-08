Türkiye
Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı08 Kasım 2019 Cuma 09:29 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:36
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
234 düzensiz göçmen yakalandı
Keşan, Meriç ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan, Somali, Afganistan, Irak, Pakistan, Filistin ve Suriye uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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