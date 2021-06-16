Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanın yakın olması nedeniyle bozayılar zaman zaman ilçe merkezinde görülüyor.

Aç olduğu anlaşılan bir bozayı yavrusu İnönü Mahallesi’nin caddelerinde gezindi. Çöp konteynerlerinin içine girip karnını doyurmaya çalışan yavru bozayıyı bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Polis ekipleri yavru ayıyı bölgeden uzaklaştırdı

Bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaşmaları hususunda uyardı. Ekipler siren çalarak bozayı yavrusunu mahalleden uzaklaştırdı. Ormanlık alana giren bozayı gözden kayboldu.