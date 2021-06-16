Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavru bozayının şehir turu
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı yavrusu ilçe merkezinde gezindi. Çöp konteynerinde karnını doyurdu.
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanın yakın olması nedeniyle bozayılar zaman zaman ilçe merkezinde görülüyor.
Aç olduğu anlaşılan bir bozayı yavrusu İnönü Mahallesi’nin caddelerinde gezindi. Çöp konteynerlerinin içine girip karnını doyurmaya çalışan yavru bozayıyı bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Polis ekipleri yavru ayıyı bölgeden uzaklaştırdı
Bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaşmaları hususunda uyardı. Ekipler siren çalarak bozayı yavrusunu mahalleden uzaklaştırdı. Ormanlık alana giren bozayı gözden kayboldu.
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